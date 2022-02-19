'Tarımda minik eller' projesinde uygulamalı ders başladı

Nevşehir’in Acıgöl İlçesinde ‘Tarımda Minik Eller’ projesi kapsamında uygulamalı ilk ders verildi.

Acıgöl İlçe Tarım Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında başlatılan 'KOP ile Tarımda Minik Eller' projesi kapsamında uygulamalı derslere başlandı. Bilinçli tarım ve hayvancılığın gelecek nesillere aktarılması amacı ile başlatılan proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Konya Ovası Projesi(KOP), Bölge Kalkınma İdaresi başkanlığı Acıgöl İlçe Tarım Müdürlüğü ve Acıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülüyor. Proje kapsamında belirlenen okullarda öncelikle sınıflarda öğrencilere tarım ve hayvancılık dersi veriliyor. İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli Mühendis ve Veteriner Hekimler tarafından verilen derslerde çocukların tarım ve hayvancılık konularında bilinçlendirilmesi sağlanıyor. Eğitim alan öğrenciler daha sonra proje kapsamında belirlenen işletmelerde uygulamalı eğitime katılıyor. Acıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Taner Düzgün yaptığı açıklamada; “Tarımda minik eller projesi ilçe müdürlüğümüzün bölgemizin kırsal olmasından dolayı doğan bir fikirdi. Bölge geçimimiz ağırlıklı olarak hayvancılık ve çiftçilik üzerine. Nevşehir’in turizmden en uzak olan ilçesiyiz. Böyle olunca biz de sahada gördüğümüz aksaklıkları bu gelecek nesillerinde çiftçilik ve hayvancılığa devam edeceklerini düşünerek böyle bir proje başlattık. Bu çocuklarımız hafta sonları ve yaz tatillerinde hayvancılık ve çiftçilikten uzak değiller. Biz çiftçilerimizde gördüğümüz hataların şimdiden önüne geçebilmek adına böyle bir proje düşündük. Projemizi 5. Sınıflardan başlattık ve 8. Sınıfa katar da devam edeceğiz. Hazırladığımız müfredatları da genişleterek 4 yıl boyunca bu eğitimlerimize devam etmeyi hedefliyoruz. Hava müsait olduğu dudumlar da yine arazi çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

Acıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Kırım da yaptığı açıklamada; “KOP kalkınma ajansı uhdesinde, İlçe Tarım Müdürlüğümüzün katkılarıyla Minik Eller Tarımı öğreniyor kampanyasıyla çocuklarımız görerek, uygulayarak bu işi öğrenmeye çalışıyorlar. Bu proje ile amacımız çocuklarımız ekerek, hayvan sağımı yaparak, arıcılık kurslarına katılarak teorik ve pratik olarak öğrendikleri bir proje” dedi. Eğitime katılan öğrencilerden Arda Varol derslerden memnun olduklarını kaydederek; “Normal yaşantımız ile burada anlatılanlar arasında çok fark var. Burada her şey çok gelişmiş. Daha modern ve daha çok hayvanların olduğu, büyük ve gelişmiş bir yerdeyiz. Burada hatalarımızı gördük. Derslerden memnunuz” şeklinde konuştu. Yunus Emre Birsin de yaptığı açıklamada; “Ailemizle çiftiyiz. Tarlalarımız var buraya gelerek teknolojiyi gördük. Bizdeki sağım yeriyle buradaki sağım yeri farklı. Buradaki sağım yeri daha teknolojik. Okulda öğrendiklerimizi ailemize anlatıyoruz” dedi.

Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden Savaş Gürkan Tanrıverdi; “Ailem çiftçi. Benimde çiftçiliğe merakım var. İleride çiftçi olmak istiyorum. Çiftçiliği seviyorum. Tarlalarımız, hayvanlarımız var. Küçükbaş hayvan besliyoruz. Hayvanlarla uğraşmayı seviyorum. İnsanın sinirini stresini alıyor. Bu ders sayesinde yaptığımız hataları görüyoruz. Uygulamadaki hatalarımızı düzelteceğiz. Yapılan hataları ailelerimize hatırlatıyoruz. Bizim kadar ailelerimizde böyle bir uygulamadan çok memnun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.