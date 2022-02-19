Suç makinesi yakalandı

Nevşehir’de 6 ayrı suçtan aranan firari şahıs yakalandı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında 6 ayrı suçtan toplam 7 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahsın Boğaz köyünde olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri yaptığı operasyonda; hakkında 6 altı ayrı suçtan 'iş yerinde silahla yağma' suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün, 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay, 'silahla tehdit suçundan' 1 yıl 8 ay, 'kasten yaralama suçundan' 1 yıl 3 ay, 'bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 5 ay, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 2 ay 7 gün olmak üzere toplam 7 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak göz altına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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