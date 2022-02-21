Rehber adayları Kapadokya'yı havadan izledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rehber adayları Kapadokya'yı havadan izledi

İHA

Nevşehir'de rehber adayları Kapadokya'yı balonla havadan izledi.

Rehber adayları Kapadokya'yı havadan izledi

Nevşehir'de rehber adayları Kapadokya’yı balonla havadan izledi.
21 Şubat Dünya Rehberler Günü dolayısıyla Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü öğrencileri, Royal Balloon tarafından organize edilen etkinlikle Kapadokya’yı havadan izledi. Etkinliğe katılan Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü öğrencilerden Cihan Cambaz, “Yerli ve yabancı ziyaretçilere rehber olarak hizmet sunacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Kapadokya'yı en iyi şekilde tanıtabilmeyi hedefliyorum” dedi. İleride rehber olmayı hedefleyen İrem Karagöz’de yaptığı açıklamada; "Balona binmeyi hep istiyordum, çok heyecanlıyım. İleride rehber olmayı çok istiyorum. Bu meslek çok hoşuma gidiyor" şeklinde konuştu.
Tüm turist rehberlerinin günlerini kutlayan Royal Balloon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler ise; "Turist rehberleri tıpkı acenteler gibi önemli paydaşlarımızdandır. Turist rehberleri ülkemizin değerlerini, kültürünü, güzelliklerinin en doğru şekilde aktaran meslek grubudur. Turist rehberleri ülkemiz turizminin vitrinidir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi
YEREL HABERLER Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi
Suç makinesi yakalandı
YEREL HABERLER Suç makinesi yakalandı
'Tarımda minik eller' projesinde uygulamalı ders başladı
YEREL HABERLER 'Tarımda minik eller' projesinde uygulamalı ders ...
KDV denetimi devam ediyor
YEREL HABERLER KDV denetimi devam ediyor
NEVÜ Öğretim Üyesine TÜBİTAK’tan “Proje Performans Ödülü”
YEREL HABERLER NEVÜ Öğretim Üyesine TÜBİTAK’tan “Proje Performans ...
Nevşehir'de 'Aile İçi İletişim Semineri' düzenlendi
YEREL HABERLER Nevşehir'de 'Aile İçi İletişim Semineri' düzenlendi
Müzik kursu kayıtları ay sonuna kadar devam ediyor
YEREL HABERLER Müzik kursu kayıtları ay sonuna kadar devam ediyor
“Kadınlar İstasyonu” NEVÜ'de sahnelenecek
YEREL HABERLER “Kadınlar İstasyonu” NEVÜ'de sahnelenecek
NEVÜ, "Tarih İçin Bir Ok At” yarışmasında 3. oldu
YEREL HABERLER NEVÜ, "Tarih İçin Bir Ok At” yarışmasında 3. oldu
NEVÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne profesör ataması yapıldı
YEREL HABERLER NEVÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne profesör ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.