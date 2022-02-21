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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rehberler; turistleri çiçeklerle karşıladılar

İHA

Rehberler; turistleri çiçeklerle karşıladılar

Kapadokya bölgesinde bulunan rehberler, 21 Şubat Rehberler Günü dolayısıyla Göreme Açıkhava Müzesini ziyarete gelen meslektaşlarına ve turistlere çiçek verdi.
21 Şubat Rehberler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştiren Nevşehir Rehberler Odası (NERO) yönetim kurulu üyeleri, Göreme Açıkhava Müzesini ziyarete gelen turistlere çiçek vererek lokum ikramında bulundu.

“Rehberler turizm elçileridir”
Tüm meslektaşlarının gününü kutlayan Nevşehir Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükran Çıtak yaptığı açıklamada; “Ülkemizde 1997 yılından beri 21 Şubat Dünya Rehberler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu güne özel Göreme Açıkhava Müzesinde küçük ikramlarımız olacak” dedi. Rehberlerin turizm elçisi olarak kabul edildiğini söyleyen Çıtak, “Seyahat acenteleri online üzerinden misafirlerine turlarını ve otellerini satıyor. Fakat müşteri hava alanına indiğinden itibaren rehberle yüz yüze karşılıklı olarak görüşebiliyor. İlk gördükleri kişi rehberlerdir. Tüm tur boyunca rehberleri ile birlikte geziyorlar. Bizler ülkemizi en iyi şekilde tanıtan, eğitim almış profesyonel turist rehberleriyiz. 4 yıllık eğitim sonrasında kokartımızı alıyoruz. Tüm Türkiye de önemli noktaları gezdikten ve gerekli sınavları başardıktan sonra belgemizi alabiliyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde gelen yerli ve yabancı misafirlerimize tanıtıyoruz. O nedenle turizm elçileriyiz” şeklinde konuştu.

“Bizler ülkenin aynasıyız”
Nevşehir Rehberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Şahbaz da yaptığı açıklamada; “Bizler ülkemizin aynasıyız. Dolayısıyla ülkemize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere mümkün olduğunca doğru bilgiler aktarmak, ülkemizin potansiyelini belirtmek ve misafirlerimize en doğru bilgileri vermek bizim birinci görevimiz. Kapadokya bölgesi aslında her köşesi bizler için çok değerli. Göreme açık hava müzesi de vazgeçilmez bir yer. Tüm meslektaşlarımız ile kucaklaşabilmek için özellikle burayı tercih ettik” ifadelerini kullandı.

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