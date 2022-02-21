Rektör Aktekin’den TÜİK'e ziyaret

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürü İsa Kaymak’ı ziyaret etti.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürü İsa Kaymak’ı ziyaret eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, kendilerine yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Aktekin’e teşekkür eden Bölge Müdürü Kaymak ise, istatistik kurumu olarak yürüttükleri çalışmalara değindi.

Rektör Aktekin ve Bölge Müdürü Kaymak daha sonra kurumlar arası işbirliği kapsamında yürütülebilecek ortak çalışmalar üzerine bir süre görüştü.

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