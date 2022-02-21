'Yalan Dolan' Nevşehir'de sahnelenecek

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde tiyatro dünyasının usta isimleri Nevşehir’de tiyatro severler ile buluşacak.

Geçtiğimiz hafta sonu Suna Keskin, Melek Baykal ve Nedim Saban gibi tiyatro dünyasının ustalarını bir araya getiren 'Ahududu' adlı tiyatro oyununun sahnelendiği Nevşehir’de bu hafta ise Cengiz Küçükayvaz’ın yazıp yönettiği bol güldürülü ‘Yalan Dolan’ adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Ünlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz’ın yazıp yönettiği bol güldürülü ‘Yalan Dolan’ adlı tiyatro oyunu 26 Şubat Cumartesi akşamı Nevşehir’de sahnelenecek. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek 2 perdelik komedi türündeki oyunda, 4 arkadaş ve eşlerinin başına gelenler mizahi bir dille sahneye konacak.

Cengiz Küçükayvaz’ın yanı sıra Züleyha Karyağdı, Tarık Karyağdı, Tuncay Çağıl gibi tecrübeli isimlerin rol aldığı oyun için biletler Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde satışa çıktı.

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