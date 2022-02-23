Araçların akü ve motorlarını çalan hırsızlar yakalandı

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Nevşehir’de 3 aracın aküsünü ve 1 aracın motorunu çaldıkları belirlenen 2 şahıstan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kavak Kasabası'nda 3 aracın aküsünü ve bir aracın motorunun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlığı yaptıkları tespit edilen Y.A ve M.T., yakalanarak gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.A., tutuklanarak ceza evine gönderildi.



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