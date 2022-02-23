Akü hırsızları yakayı ele verdi

Nevşehir’de 3 aracın aküsünü ve 1 aracın motorunu çalan hırsızlardan birisi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Merkeze bağlı Kavak Kasabasında 3 aracın aküsünü ve bir aracın motorunun çalındığı ihbarını değerlendiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı araştırma sonucunda hırsızlık suçunu işleyen Y.A ve M.T.’yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.