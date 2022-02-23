Çevre dostu öğrenciye Rektör Aktekin’den tablet ödülü

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, “Sıfır Atık Yarışması’nda birinci olan NEVÜ Öğrencisi Dilara Demir’e hediye tabletini teslim ederek kendisini tebrik etti.



NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin üniversitede eğitim öğren öğrenciler arasında hem çevresel hem de sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık sağlamak amacı ile Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Sıfır Atık Yarışması'na" katılarak en çok atık kağıt teslim edip birinci olan Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü öğrencisi Dilara Demir’i makamında kabul etti. NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya’nın da hazır bulunduğu ziyarette Dilara Demir’i tebrik eden Rektör Aktekin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve "Sıfır Atık Yönetimi Yönetmeliği" kapsamında üniversitenin merkez yerleşkesi ve ilçe yerleşkelerinde doğal kaynakların korunması, israfın önlenmesi, atık miktarlarının azaltılması ve kaçınılmaz olarak oluşan atıkların da geri kazanımının sağlanmasına yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Aktekin, “Geri dönüşümü sağlanabilen atıkların ülkemiz ekonomisine tekrar kazandırılması, çevreye kontrolsüz bırakılan atıkların doğaya verdiği zararları azaltmak ve üniversitede eğitim gören öğrencilerimizin çevreyi koruyup sahiplenmeleri adına yarışma düzenlemiştik. Bu yarışmada topladığı en çok atık kağıtla birinci olan öğrencimiz Dilara Demir’i tebrik ederken, yarışmaya katılarak duyarlılık gösteren tüm diğer öğrencilerimize ve bu yarışmamızda üniversitemize sponsor olan Öz Çelik Geri Dönüşüm firmasına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yarışma birincisi Dilara Demir ile bir süre görüşen Rektör Aktekin daha sonra kendisine yarışmada kazandığı tablet ile birlikte kitap hediyesinde bulundu.

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