Kapadokya Üniversitesi makale çağrısında bulundu

Kapadokya Üniversitesi, 'İnsanlık ve Gezegen için Ortak Ufuk Tasavvuru' başlığı adı altında uluslararası seviyede yürütülen söyleşi projesinin (commonhorizon.kapadokya.edu.tr/) bir parçası olarak aynı başlıkta yayımlanacak olan derleme kitap için makale çağrısında bulundu.

Günümüzün en önemli felsefi konularından birisi olan 'İnsanlık ve gezegenimizin geleceği için ortak bir ufku nasıl oluşturabiliriz?' konusunun tartışılmasının amaçlandığı Derleme Kitap, insanlık ve gezegenimiz için mevcut ve gelecekteki sorunları ve bu sorunlara ilişkin projeksiyon öngören farklı bilim dallarından gelecek çalışmaları bekliyor. İngilizce, Arapça ve Türkçe dillerinden herhangi birinde yazılabilecek olan makaleler, 68 bin kelime arasında ve Kapadokya Bölgesel Araştırmalar Dergisi’nde belirtilen yazım kurallarına uygun olmalıdır. (https://cjas.kapadokya.edu.tr/index.php/cjas). İngilizce, Arapça ve Türkçe dillerine çevrilecek olan Derleme Kitap, dünyanın önde gelen üniversitelerine, düşünce kuruluşlarına ve ilgili kuruluşlara gönderilecek.

Makale özetleri yaklaşık 500 kelime ve makale taslakları 30 Mart 2022 tarihine kadar doğrudan kitap editörü Doç. Dr. Şafak Oğuz’a (safak.oguz@kapadokya.edu.tr) gönderileceği, kabul edilen taslaklar için tam makaleler 30 Mayıs 2022 tarihine kadar gönderilmiş olması gerektiği kaydedildi. Gönderilen makalelerin titiz bir şekilde çifte körhakem sürecinden geçeceği, derleme kitap bölümünde yayımlanması uygun bulunmayan makalelerin, yeniden değerlendirmeye alınacağı ve Kapadokya Üniversitesi Bölgesel Araştırmalar Dergisi özel sayısında yayımlanacağı bildirildi.

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