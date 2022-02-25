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NEVÜ Öğretim Üyesi Oğuz’dan Rektör Aktekin’e Veda Ziyareti

İHA

NEVÜ Öğretim Üyesi Oğuz’dan Rektör Aktekin’e Veda Ziyareti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) MühendislikMimarlık Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütürken Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne atanan öğretim üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Oğuz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.
Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne atanan Prof. Dr. Halil İbrahim Oğuz, NEVÜ’ de uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yaptığını, çalışmalarını daima görev ve hizmet bilinci ile gerçekleştirdiğini ifade ederek NEVÜ’de henüz Ziraat Fakültesi bulunmaması nedeniyle Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne geçiş yaptığını söyledi. NEVÜ’ nün her alanda gelişip büyümesinin kendisine de büyük değerler kattığını belirten Prof. Dr. Halil İbrahim Oğuz, bugüne kadar vermiş oldukları desteklerinden dolayı da Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin’e teşekkür etti. Üniversitelerin sahip olduğu nitelikli akademik kadrolarıyla ülke ve bölge kalkınmasında söz sahibi ve üst düzey eğitim veren kurumlar olduğuna dikkat çeken Rektör Aktekin, “Ülkemiz genelinde 127 devlet, 73 vakıf üniversitesi ve 4 de vakıf meslek yüksekokulu bulunmakta. Bu üniversitelerimiz sahip oldukları imkanlarla başta ülkemizin belirlediği hedefler doğrultusunda bulundukları bölge ve şehirlerin her alanda kalkınmasında önemli rol üstlenmektedir. Bununla birlikte üniversitelerde görev yapan akademisyenlerimizin edindikleri akademik bilgi ve tecrübe birikimlerini üniversiteler arası geçişlerle paylaşmaları da büyük önem arz etmekte. Biz de üniversite olarak göreve geldiğimiz günden itibaren bölüm ve programlarımızla birlikte akademik kadromuzu çeşitlendirmeye ve güçlendirmeye önem veriyoruz. Son iki yılda üniversitemiz akademik kadrosuna kendi alanlarında birikimli 23’ü profesör ve 21 doçent olmak üzere toplamda 132 öğretim elemanının atamasını gerçekleştirdik” dedi.
Prof. Dr. Halil İbrahim Oğuz’a NEVÜ’ de görev yaptığı süre içerisinde gerçekleştirdiği başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, yeni görevlerinin hayırlı olması ile birlikte başarılı çalışmalarının artarak devam etmesi dileklerinde bulundu.

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