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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleceğin gıda mühendisleri olacaklar Öğrenciler eğitim alırken, üretiyorlar

İHA

Geleceğin gıda mühendisleri olacaklar Öğrenciler eğitim alırken, üretiyorlar

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bulunan 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan Gıda Laboratuvarı, geleceğin gıda mühendislerini yetiştirecek.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan Gıda Laboratuvarında öğrenciler hem eğitim alıyor hem de üretime katkı sağlıyor. Kurulan laboratuvarda fındık ve fıstık ezmesi, kurutulmuş meyve, sirke çeşitleri, tahin ve aspir yağı üretiyorlar. 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Öğretmeni ve Gıda Atölyesi Şefi Caner Kalkan, “Aspir tohumu, aspir bitkisinden elde edilen ve Nevşehir bölgesinde yetişen bir bitki tohumudur. Aspir tohumundan aspir yağı elde ediyoruz. Soğuk pres yöntemiyle aspir tohumundan elde ettiğimiz aspir yağı değerli bir yağ. Metabolizmayı hızlandırmak, vücudu dinç tutmak için kullanılan bir ürün” dedi.
Okul Müdürü Bilal Köse ise öğrencilerin eğitim alırken de üretime katkı sağladıklarını söyledi. Köse, “Öğrencilerimiz eğitim alırken hem de üretmeye çalışıyorlar. Üretimini yaptığımız ürünlerin başında susam çekerek tahin elde ediyoruz. Kurutulmuş meyve yapıyoruz. Aspir tohum yağı üretimimiz var. Fındık ve fıstık ezmesi bulunmaktadır. Bu ürünleri şu an demo olarak, eğitim amaçlı yapıyoruz. Ocak ayı itibariyle döner sermaye başvurumuz yapıldı. Bu başvurularımız sonucunda bu ürünlerimizi pazarlama imkânına sahip olacağız. Bu sayede hem öğrencilerimiz ürünleri sattığımız için kar payı alacak, hem de öğretmenlerimiz bundan faydalanmış olacak” şeklinde konuştu.
Öğrenci Alperen Eker de, "Gıda atölyesinde fındık ezmesi, fıstık ezmesi ve benzer gıdalar üretiyoruz. Bu okula gıda mühendisi olmak için geldim. Geleceğe yönelik bir okul olduğu için, bu okulda okumayı tercih ettim” dedi. Bir diğer öğrenci Yunus Emre Özhan ise, “Gıda mühendisi olmak için bu okula geldim. Bu okul bizim için bulunmaz bir nimet. Arkadaşlarımız ile birlikte başarıyoruz. Her öğrenciye tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.
15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Bölümünde incelemelerde bulunan Nevşehir Milli Eğitim İl Müdürü Memet Polat, şunları söyledi:
“Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü olarak akademik eğitimin yanında mesleki eğitime büyük önem veriyoruz. Bu anlamda Nevşehir’de 20 meslek lisesinde mesleki eğitim merkezleri kurduk. Ayrıca meslek liselerimizin ilgili bölümlerini aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Acıgöl ilçemizdeki okulda da geçtiğimiz ay içerisinde döner sermayeyi kurduk. Şu an gıdı teknolojisi bölümündeyiz. Buradaki arkadaşlarımız heyecanla çalışmalarına devam ediyorlar. Biz de kendilerini destekleyeceğiz. Burada yetişen çocuklarımız hayatta kendilerine iş alanı bulacaklar. Özellikle hem ilimizin, hem de ülkemizin ara eleman dediğimiz vasıflı elemana ihtiyacımız var. Bu liselerimiz sayesinde ara eleman sorunu bu liselerimizden karşılanacak.”
“Bu okuldan mezun olacak öğrencilerimiz teknisyen unvanıyla mezun olacaklar" diyen Polat, "Daha sonra iki yıllık ön lisans gıda bölümünü bitirebilecekler. Hatta öğrencilerimiz bu alanda mühendis bile olabilecekler. Bu nedenle biz meslek liselerimizi, hem mesleki alanda, hem iş alanında hem de yüksek öğretime devem etme alanında çok önemsiyoruz” diye konuştu.

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