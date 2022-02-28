Genç Sporcular madalyalar ile döndü

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları; Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonası’nda altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonası 25 26 Şubat 2022 tarihinde Trabzon’da yapıldı. Jimnastik Spor Kompleksi Tırmanma Duvarı’nda gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye’nin çeşitli illerinden 41 sporcu katıldı. Şampiyonada; Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından İsmail Öztürk Büyük ve Genç Erkekler kategorisinde Türkiye birincisi olurken Küçük AB Erkekler kategorisinde ise Mustafa Sacit Sümer Türkiye ikincisi oldu. Büyük ve Sümer elde ettikleri derecelerle kategorilerinde milli takım aday kadrosuna girmeyi başardı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gençlik ve Spor Kulübü’nün Spor Tırmanış Antrenörü İrem Selen Kafalı ve sporcular İsmail Öztürk Büyük ve Mustafa Sacit Sümer’i tebrik etti.

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