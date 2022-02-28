Nevşehir'de yabancı uyruklu 5 şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir’de emniyet güçleri tarafından illegal yollardan yurda giriş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs ile hakkında adli işlem yapılan 1 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.
Edinilen bilgiye göre yurda illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs ile kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçundan hakkında adli işlem yapılan 1 şahıs yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca Nevşehir merkezinde yapılan yol kontrollerde, bir aracın içerisinde 2 çocuk 4 yetişkin olmak üzere toplam 6 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Şahısların seyahat izin belgelerinin bulunmadığının anlaşılması üzerine araç içerisinde bulunan yetişkin şahıslara toplam 5 bin 140 TL ceza uygulandı.
Durdurulan araca Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da 4 bin 73 TL para cezası uygulanarak, 15 gün süreyle trafikten men edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.