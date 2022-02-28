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Nevşehir'de yabancı uyruklu 5 şahıs sınır dışı edildi

İHA

Nevşehir'de yabancı uyruklu 5 şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir’de emniyet güçleri tarafından illegal yollardan yurda giriş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs ile hakkında adli işlem yapılan 1 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre yurda illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs ile kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçundan hakkında adli işlem yapılan 1 şahıs yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca Nevşehir merkezinde yapılan yol kontrollerde, bir aracın içerisinde 2 çocuk 4 yetişkin olmak üzere toplam 6 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Şahısların seyahat izin belgelerinin bulunmadığının anlaşılması üzerine araç içerisinde bulunan yetişkin şahıslara toplam 5 bin 140 TL ceza uygulandı.

Durdurulan araca Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da 4 bin 73 TL para cezası uygulanarak, 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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