Nevşehir'de yabancı uyruklu 5 şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir’de emniyet güçleri tarafından illegal yollardan yurda giriş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs ile hakkında adli işlem yapılan 1 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.



Edinilen bilgiye göre yurda illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs ile kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçundan hakkında adli işlem yapılan 1 şahıs yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca Nevşehir merkezinde yapılan yol kontrollerde, bir aracın içerisinde 2 çocuk 4 yetişkin olmak üzere toplam 6 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Şahısların seyahat izin belgelerinin bulunmadığının anlaşılması üzerine araç içerisinde bulunan yetişkin şahıslara toplam 5 bin 140 TL ceza uygulandı.



Durdurulan araca Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da 4 bin 73 TL para cezası uygulanarak, 15 gün süreyle trafikten men edildi.



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