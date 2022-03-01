8 yıl hapis cezası bulunan şahıs Jandarmadan kaçamadı

Nevşehir’de 'Kasten Öldürme' suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri 'kasten Öldürme' suçundan hapis cezası bulunan şahsın Gülşehir ilçesi Gümüşyazı köyünde olduğunu tespit etti. Şahsın yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri hakkında 8 yıl, 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak göz altına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.