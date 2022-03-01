Rektör Aktekin projeleri anlattı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İli Kalkınma ve Üniversite Yaptırma Yaşatma Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında gerçekleştirilen Nevşehir İli Kalkınma ve Üniversite Yaptırma Yaşatma Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısına; Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ile vakfın yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Gündemdeki maddelerin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversite olarak 20212022 eğitimöğretim yılında gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte 20222023 eğitimöğretim yılı için planlanan projelere değindi.
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