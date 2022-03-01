Miniklere itfaiye dersi

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Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ana sınıfı öğrencilerini ağırladı.

Ersular İlköğretim Okulu ana sınıfı öğrencileri ‘Meslekleri Tanıyalım’ dersleri kapsamında Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Öğrencilere, ziyarette itfaiye araçları tanıtılarak yangın türleri, itfaiyenin görevleri, yangın söndürmede kullanılan kıyafet, araç ve malzemelerle ilgili teorik eğitim verildi. Öğrencilere yangın anında yapmaları gerekenlerin anlatıldığı eğitimde, minik öğrencilerden gelen sorular itfaiye erleri tarafından yanıtlandı.

Teorik eğitimin ardından itfaiye araçlarına binen öğrenciler itfaiye erleri ile birlikte fotoğraf çektirdi.

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