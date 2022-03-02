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NEVÜ’de “Peynirli Yumurta” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek

İHA

NEVÜ’de “Peynirli Yumurta” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Konya Devlet Tiyatrosu bünyesinde Ferenc Karinthy’in yazdığı, F. Çiğdem Aydın’ın Türkçeye çevirdiği ve Eray Eserol’un yönettiği "Peynirli Yumurta" adlı tiyatro oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'de (NEVÜ) tiyatro severlerle buluşacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm Bölge Müdürlüklerince NEVÜ’de her ay düzenli olarak temsil verilmesinin karara bağlanmasının ardından, altıncı tiyatro gösterisi 05 Mart 2022 Cumartesi günü saat 20:00’de "Peynirli Yumurta" adlı tiyatro oyunu ile devam edecek. İlgili protokol kapsamında NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda düzenli olarak sahnelenecek tiyatro etkinliği biletleri öğrenciler için 10 TL ve tam bilet fiyatları ise 18 TL olarak belirlenirken, tiyatro severler biletlerini Devlet Tiyatroları’nın internet sitesi www.devtiyatro.gov.tr üzerinden temin edebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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