Motosiklet otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

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Nevşehir’de motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Güzel Yurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde meydana gelen kazada motosiklet, seyir halindeki otomobile çarptı. Kazanın ardından motosiklet kullanılamaz hale gelirken, üzerinde bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Motosiklette çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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