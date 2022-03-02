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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazi Stadının zemini yenilenecek

İHA

Gazi Stadının zemini yenilenecek

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Gazi Stadı’nın zeminin yenilenmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gerekli onayı verdiğini ve önümüzdeki günlerde çalışmaların başlayacağını müjdeledi. Savran, stadın zemin yenilenmesi ile birlikte gece maçları için aydınlatma sisteminin de yapılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, dün akşam katıldığı televizyon programında Gazi Stadı’nın zemin yenileme çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. TFF 3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediye Spor’un saha zemininde yaşanan bozulmalardan dolayı futbolcu sağlığı açısından TFF’nin burada müsabaka oynanmasına müsaade etmediğini ve kırmızı beyazlı kulübün iç saha maçlarını geçtiğimiz haftadan itibaren Kayseri’de oynamaya başladığını hatırlatan Savran, bu süreçte yaşanan gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.
Savran, “Geçtiğimiz sezondan çözülmesi gereken bir konu olduğunu biliyorduk. Zemini yeniletmeyi sezon öncesinde istedik fakat bakanlık yetkilileri daha önce zemin yenilenmesi için iki defa para gönderildiğini buna rağmen zemin yenileme çalışmasının yapılmadığı belirtti. Hopa maçına kadar aslında zemin kendini idare ediyordu. Aşırı yağışlar ile birlikte sahada drenaj sistemi de olmayınca çok hızlı bir bozulma oldu. Çatalca maçımızın ardından TFF yetkilileri stadımızda incelemelerde bulunarak sahamız için ‘müsabaka yapılamaz’ raporu düzenlediler. Cumartesi günü düzenlenen bu raporun ardından Pazartesi günü saat 17.00’a kadar yeni bir saha belirlememiz gerekiyordu ve bunu belirlemezsek erteleme maçında takımımız hükmen mağlup sayılacaktı. Bizde hemen harekete geçerek hemen Kayseri’de şuanda oynadığımız sahayı ayarladık. Çünkü mecburduk. Federasyon Gazi Stadı’nda oynamamıza müsaade etmedi. Kaldı ki bizim takımımız hızlı oynayan, teknik oyunculardan kurulu bir takım. Zemin kötü olunca oyunumuzu sahaya yansıtamıyorduk ve bu durumdan teknik heyette şikayetçiydi. En uygun saha da Kayseri’deydi. Aksaray’da Niğde maçlarını oynuyor çünkü. Bizde böyle olmasını asla istemezdik ama orada oynamaya mecburuz.”

"Hem zemin yenilecek hem de aydınlatma sistemi yapılacak"
"Stat zeminimizin yenilenmesi için geçtiğimiz hafta Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştük. Bakanımıza konuyu bir kez daha anlatarak yeni stadımız yapılıncaya kadar Gazi Stadı’nın zeminin iyileştirerek yeniden maçlarımızı burada oynamak istediğimizi belirttik. Bu sezon için tekrar Gazi Stadı’na döner miyiz bilmiyorum ama taraftarlarımıza bir müjdemiz olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor İşleri Genel Müdürümüz aradı. Gazi Stadı’nın zeminin yenilenmesi için onay çıktığını. Drenaj sistemi olan bir çim zemin ile birlikte etrafına suni çimden bir yürüyüş yolu ve gece maçları için aydınlatma sisteminin yapılacağını belirtti. Bunla ilgili olarak gerekli projeler hazırlandı ve kısa sürede ihaleye çıkılacağını söyledi. Bu sezona muhtemelen yetişmez ama gelecek sezon başından itibaren Gazi Stadı’nda maçlarımızı oynamaya devam edeceğiz. Daha önce iki kez para gönderilmesine rağmen yenilenmeyen zemin bu sefer inşallah yenilenecek. Bunun için bakanlığımız ciddi bir bütçe ayırdı. Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve bakanlık yetkililerine destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Savran, programda Nevşehir’e yeni yapılacak olan stadyum için de çalışmaların sürdüğünü ve yer konusunda gerekli hazırlıkların yapıldığını belirterek bunla ilgili de önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yaşanacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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