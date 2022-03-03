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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir protokolünden Ankara çıkarması

İHA

Nevşehir protokolünden Ankara çıkarması

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın da aralarında bulunduğu Nevşehir heyeti, Ankara’da bazı bakanlıklarda ziyaretlerde bulundu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Dr.Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, NTSO Başkanı M. Arif Parmaksız ve iş insanlarından oluşan heyet Nevşehir'de gerçekleşecek çeşitli projeler için Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamlarında ziyaret eden Nevşehir heyeti, burada başta Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere Nevşehir’de yapılacak sanayi yatırımları ve planlanan projelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Heyet ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etti. Ziyarette Vali Becel tarafından Bakan Akar’a Kapadokya bölgesi el sanatlarından işlemeli bir çini tabak hediye edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan sonra Nevşehir heyeti Adalet Bakanlığı’na geçti. Burada geçtiğimiz haftalarda Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ’ı tebrik eden heyet Bozdağ’a yeni görevinde başarılar diledi.

Nevşehir heyeti Ankara’daki son ziyaretini ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e gerçekleştirdi. Heyet, dönmez ile bakanlığın 2022 yılında Nevşehir’deki yatırımları konusunda istişarelerde bulunarak taleplerini iletti. Savran burada ayrıca Bakan Dönmez’e Nevşehir Belediyesi’nin gerçekleştirmeyi planladığı enerji yatırımları konusunda bilgiler verdi. Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir’i arzulan her noktada daha iyi noktalara taşımak için bütün güçleri ile çalıştıklarını belirterek bu konuda her zaman kendilerine destek veren bakanlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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