Kapadokya beyaza büründü

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA) TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Kapadokya'da tarihi ve turistik merkezler, kar yağışıyla beyaza büründü. Uçhisar Kalesi, Göreme ve peribacalarında güzel görüntüler oluştu. Bölgeye ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, güzel manzaranın tadını çıkartarak bol bol fotoğraf çektirdi. Endonezyalı Alya Tahara, "Kapadokya'ya ilk kez geliyorum. Kapadokya bölgesinin karla görüntüsü, bana unutulmaz anlar yaşattı" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-03-03 17:12:18



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