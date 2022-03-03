Hasta taşıyan ambulans buzlanma nedeniyle kaza yaptı: 1 yaralı

NevşehirDerinkuyu yolunda aşırı buzlanma nedeniyle hasta nakil ambulansının kaza yapması sonucu 1 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde NevşehirDerinkuyu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç.’nin kullandığı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne ait 50 DR 274 plakalı hasta nakil ambulansı sürücüsünün aşırı buzlanma nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sorunu devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ambulansta bulunan hasta yakını yaralandı. Yaralı başka bir ambulans ile hastaneye sevk edilirken, kaza yapan ambulansta bulunan hasta da bölgeye sevk edilen ikinci bir ambulans ile evine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.