Trafo hırsızları yakalandı

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Nevşehir’de 5 ayrı trafodan bakır kablo çalan hırsızlar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez ve Çakıllı köylerinde meydana gelen 5 ayrı trafodan hırsızlık olayı gerçekleşti. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızların kimliklerini kısa sürede belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda trafodan bakır kablo çalınması olayına karışan, M.S., M.E., İ.Ö., E.Ö. ve İ,Ç. isimli şahıslar yakalanarak göz altına alındı.

Şüphelilerden M.S., M.E., ve İ.Ö. isimli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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