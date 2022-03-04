Nevşehir’de aranması bulunan 1 şahıs yakalandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda aranması bulunan 1 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda “Nitelikli Yağma “ suçundan aranması olan ve 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan R.S. (52) yakalandı.

Yakalanan şahıs adli işlemlerinin ardından tutuklanarak, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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