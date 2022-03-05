Dimi Spor yeşil sahalara çıktı Ev kadınlarının oluşturduğu takım maçlara hazırlanıyor Takım Kaptanı Gül Aydın: "Dedikodu yerine sporla kendimizi göstermek isteriz”

Gülşehir Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kadınların sosyal hayata daha fazla katılımının sağlanması ve farkındalık oluşması amacıyla Dimi Spor futbol takımı kuruldu. Takıma bölgenin yöresel kıyafeti olan ’Dimi’ adı verildi.

Çoğunluğu ev kadınlarının oluşturduğu Dimi Spor antrenmanlarına aralıksız devam ediyor. Özellikle ev kadınlarının sosyal hayatta olmaları gerektiğinin altını çizen ve Dimi Spor’un kurucusu Gülşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatma Yıldız Yaman yaptığı açıklamada; “Buradaki amacımız kültürümüzü, değerlerimizi, geleneğimizi yaşatmak. Gülşehir’de bir farkındalık oluşturup kadınlarımızı sportif, sosyal ve kültürel alanda aktif hale getirmeyi hedefliyoruz. Bunun için Dimi Sporu kurduk. Dimi; Nevşehir bölgesinde kadınların giydiği bir kıyafet. Buna başka yörelerde şalvar da diyorlar. Biz de yöremizin kıyafeti olduğu için Dimi adını kullandık. İlçemizde Dimi Spor'a büyük ilgi oldu. Şu an 14 kişilik futbol takımı kurduk. İlerleyen zamanlarda voleybol, basketbol, hentbol gibi diğer spor branşlarında takım kurarak Dimi Spor'u geliştirmeyi düşünüyoruz. Tüm sportif alanlarda kadınların rol almasını istiyoruz. Bunun için biz de Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olarak farklı projeler ile Gülşehir halkının, gençlerin, bayan ve çocukların farklı projelerde yanlarında olmayı hedefliyoruz” dedi.



“Şalvar Spor’a meydan okudular”

Gülşehir Dimi Spor, geçtiğimiz yıllarda kurulan Ürgüp Şalvar Spor'a da meydan okudu. Gülşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatma Yıldız Yaman; “Ürgüp Şalvar Spor'a hodri meydan dedik. Şalvar Spor bizden daha önce kurulmuş bir takım. Onlar da davetimizi kabul ettiler. Dünya Kadınlar Günü haftasında bir karşılaşma yapılması planlandı. Bu dostluk maçının bir farkındalık oluşturacağını düşünüyoruz. Bu karşılaşmaya tüm kadınlarımızı davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Dimi Spor Kaptanı Gül Aydın ise tüm kadınları spora davet ederek; “Fatma müdürümün böyle bir proje başlattığını duyduk. Eşimle de görüşüp desteğini aldım. Bizim için çok güzel bir faaliyet oldu. Diğer spor branşlarında da kendimizi göstermek istiyoruz. Tüm kadınların katılmalarını tavsiye ederim. Dedikodu yerine sporla kendimizi göstermek isteriz” dedi.

Ev hanımı olduğunu söyleyen Dimi Spor oyuncusu Demet Erdoğan da; “Kadın futbol takımı kurulduğunu öğrendim. Müracaat ettik ve kabul edildik. Artık evde oturup dedi kodu yapmak yerine spor ile haşır neşir olacağız. Bu Dimi Spor olarak kuruldu. Sadece futbol olarak kalmayacağız. Voleybolda, basketbolda, hentbolda ve diğer spor dallarında da adımızı duyuracağız. Tüm kadınları sahaya bekliyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz” ifadelerini kullandı.

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