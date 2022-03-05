Nevşehir'de ev kadınlarından oluşan Dimispor, ilk antrenmanına çıktı



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)Nevşehir´in Gülşehir ilçesinde ev kadınları ile çalışan kadınlardan oluşan Dimispor futbolcuları, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Gülşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün destekleriyle 14 kadından kurulan takım, sahaya çıktı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatma Yaman Yıldız'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği takımın oyuncuları, ısınma hareketlerinin ardından tek kale maç yaptı.

Fatma Yıldız Yaman, "Kadınlarımızın sahada ve spor alanlarında da olabilmesi için başlattığımız bu çalışmaya, ev hanımları ve çalışan kadınlar büyük ilgi gösterdi. Örf ve adetlerimizde var olan, ninelerimizin ve annelerimizin öteden beri giydiği şalvara benzeyen 'dimi' olarak isimlendirdikleri giysiden esinlenerek ekibimize Dimispor adını verdik. İlk etapta futbol branşında çalışmalarımıza başladık. Ancak ilerleyen süreçte, basketbol, voleybol, badminton, hentbol ve bocce gibi salon sporlarında da kadınlarımızın isimlerini duyurmaya çalışacağız. Kadınlarımızı sosyal, kültürel ve sportif alanlarda çaba harcayacaklarını ortaya koyma kararlılığı içerisindeyiz" diye konuştu.

Dimispor kaptanı Gül Aydın, "Gülşehirli kadınlarımızı günlerle zamanlarını geçirmelerini değil,spor sahalarında görmek istiyoruz. Arkadaşlarımızın çoğunluğunu ev hanımları oluşturuyor. Dimispor'a ilçe kaymakamımız ve belediye başkanımız destek oldular" dedi.

Dimispor´un forvet oyuncusu Gamze Büyükbıyık ise "Geçmiş yıllarda spor yaptım. Ev hanımlarına yönelik böyle bir spor aktivitesi olduğunu duyunca hemen katıldım. Günde bir antrenman yapıyoruz, kadınlar büyük fedakarlık yaparak bu çalışmalara katılıyor. İlk karşılaşmamızı da önümüzdeki hafta yapacağız. Yensek de yenilsek de kazanan kadınlar olacak diye inanıyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fatma Yıldız Yaman'ın açıklamaları

-Gamze Büyükbıyık'ın açıklamaları

-Gül Aydın'ın açıklamaları

-İdmandan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-03-05 14:23:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.