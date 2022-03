Nevşehirli Besiciler Rusya’yı protesto etti TÜDKİYEB Genel Başkanı Sayın Nihat Çelik: “Ey Putin, bugünkü gücüne ve üstünlüğüne güvenme”

Nevşehir Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Olağan Genel Kurulana katılmak üzere Nevşehir’e gelen Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik Rusya’nın Ukrayna’ya karşı uyguladığı zulmü biran önce durdurması gerektiğini söyledi.

Nevşehir'de besiciler, Rusya'nın Ukrayna saldırısını protesto etti. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklamada, “Bugün Nevşehir’den sizlerle beraber dünyaya bir mesaj vermek istiyoruz. Nevşehir’den Putin’e sesleniyoruz. Diyoruz ki; Ey Putin, bugünkü gücüne ve üstünlüğüne güvenme. Kuşlar yaşarken karıncaları yerler. Kuş ölünce de karıncalar o kuşları yer. Dolayısıyla zaman ve koşullar her an değişebilir. Bu gün gücünüz olabilir. Zaman hepimiz için daha güçlüdür. Bilin ki bir ağaçtan bir milyon kibrit olur. Ama Putin şunu unutmasın ki, bir kibrit bir milyon ağacı yok edebilir. Zaman nehir gibi geçiyor. Aynı suya ikinci defa dokunamasın. Çünkü aynı su bir daha gelmez. Özellikle bizlerde Müslüman bir ülke olmamız hasebiyle her zaman mazlumların yanında olduk. Cumhurbaşkanımız da diyor ki 'Biz her zaman mazlumların yanındayız” şeklinde konuştu.



“Rusya Alkışlarla Protesto edildi”

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı uyguladığı baskıcı tutumu bir an önce durdurması gerektiğinin altını çizen TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, “Nevşehir’den siz değerli yetiştiricilerimiz ile birlikte Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yapmış olduğu baskıcı tutumu alkışlarla esefle, şiddetle kınıyoruz. Kandan savaştan medet arayanlar her zaman vahşet peşindedir. Bizler, millet olarak şiddetin karşısındayız. O ayın içindeki yıldızda yaşamak için güçlü ülke olmak için her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır” dedi.

Genel kurulda üyelere hitap eden Çelik, üyeler ile birlikte Rusya’yı yatığı zulümde dolayı alkışlayarak proteste etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.