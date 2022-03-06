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Kapadokya'da doğa tıbbı uygulamalı anlatıldı Doğa Tıbbı Çalışma Grubu Başkanı Dr. Mustafa Feridun Çelik: "Yanınızdaki malzemeler ile hayat kurtarabilirsiniz”

İHA

Kapadokya'da doğa tıbbı uygulamalı anlatıldı Doğa Tıbbı Çalışma Grubu Başkanı Dr. Mustafa Feridun Çelik: "Yanınızdaki malzemeler ile hayat kurtarabilirsiniz”

Türkiye Acil Tıp Derneği Doğa Tıbbı (TATDOĞA) üyeleri, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde doğa tıbbını uygulamalı olarak anlattı.
Türkiye genelinde 50’ye yakın uzman doktorun katıldığı eğitim, Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyündeki Gomeda Vadisi'nde yapıldı. Gomeda Vadisi’nde trekking yapan uzman katılımcılar, kırık, yanık, travma gibi doğada acil müdahale gerektiren konularda eğitim aldı. Yeditepe Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi, Doğa Tıbbı Çalışma Grubu Başkanı Mustafa Feridun Çelik, çok basit yöntemlerle ve müdahalelerle hayat kurtarılabildiğini söyledi. Çelik, “Doğaya gelen insan sayısı her geçen gün artıyor. Zaman zaman düşme, çığ gibi olaylar yaşanıyor. Yürüyüş bastonu, sırt çantası, streç filmle inanılmaz işler yapılabiliyor. Bu eğitimdeki amacımız acil tıp uzmanlarına doğal ortamlardaki müdahaleleri öğretmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.
Etkinliğin koordinatörü ve Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop da ülke genelinde çok sayıda şehirden 50 kişilik uzman doktor ve akademisyenin eğitim programına katıldığını belirtti. Altıntop, “Bu uzun parkurlarda kırık, yaralanma, yanık, göğüs travması gibi bir durumla karşılaşması halinde ambulansın ulaşamayacağı bir yerde sahada acil müdahaleyi öğretiyoruz. Amacımız, doğal alanda hayat kurtarmaktır. Hastanelerdeki uzman doktorlarımızı sahaya götürüyoruz ve olumsuzluğun yaşanması muhtemel olduğu yerlerde müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak anlatıyoruz” dedi.

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