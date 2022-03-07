Zabıta'dan stok yağ denetimi

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendirerek yerel ve zincir marketlerde yağ denetimi yaptı.



Zabıta Müdürlüğü ekipleri hafta sonu başta zincir ve yerel marketler olmak üzere temel gıda satışı yapan işletmelerde yağ raflarını kontrol etti. Marketlerin depolarında da denetim yapan Zabıta ekipleri, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetiminin yanı sıra, stokçuluk, raf ile kasa arasında fiyat farkı ve ekmek gramaj kontrolü de gerçekleştirdi. Ekipler tarafından marketlerde tespit edilen olumsuzluklar tutanak hazırlanarak Ticaret İl Müdürlüğüne bildirildi.

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimlerini sürdürüyor.

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