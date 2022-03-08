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Kapadokya’da balonlar kadınlar için uçtu Sıcak Hava Balon Pilotu Buse Uyan Demircioğlu: “Çalışma alanlarında kadınları daha çok görmek isterim” "Hayatının 800 saati havada geçti"

İHA

Kapadokya’da balonlar kadınlar için uçtu Sıcak Hava Balon Pilotu Buse Uyan Demircioğlu: “Çalışma alanlarında kadınları daha çok görmek isterim” "Hayatının 800 saati havada geçti"

Kapadokya’da sıcak hava balonları bugün '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu olsun' pankartlarıyla havalandı.
Göreme Kasabasından havalanan sıcak hava balonlarına Türkçe ve İngilizce '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun' pankartları asıldı. Royal Balloon firması da farkındalık oluşturmak için müşterilerini kadın pilot ile uçurdu. Eğitim için geldiği Kapadokya’da yaşamına sıcak hava balon pilotu olarak devam eden Buse Uyan Demircioğlu yerden 600 metrede yukarıda yaptığı açıklamada; kadın erkek mesleği olarak ayırım yapmaksızın çalışma alanlarında kadınları daha çok görmek istediğini söyledi. Sabah erken saatlerde balonların kalkış alanına gelen Pilot Buse Uyan Demircioğlu, yer ekibi ile birlikte sıcak hava balonunu şişirerek kalkışa hazır hale getiriyor. Misafirlerini balona alan Demircioğlu, yaklaşık 1 saat sürecek uçuş öncesi müşterilerine uçuş hakkında bilgi verirken, iniş sırasında yapmaları gerekenleri de uygulamalı olarak anlatıyor. Havada misafirlerine bölge hakkında bilgide veren Buse Demircioğlu iniş anında da misafirlerinden alkış alıyor. Sıcak Hava Balon Pilotu Buse Uyan Demircioğlu yerden yaklaşık 600 metre yüksekte yaptığı açıklamada; “Yaklaşık 8 yıldır pilotluk yapıyorum. 800 saat de uçuşum var. Liseden mezun olduktan sonra tercih yaparken Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Pilotluk bölümünü gördüm. 2 yıl eğitim gördüm. Daha sonra diplomalı balon pilotu olarak mezun oldum. Kapadokya'ya daha önce hiç gelmemiştim. Okurken bölgeyi sevmeye başladım. Kadın olarak bir çok şeye hakim olmamız benim için bir avantaj. Daha çok şeye hakim olduğumuzu düşünüyorum. Kadın erkek mesleği olarak ayırım yapmaksızın çalışma alanlarında kadınları daha çok görmek isterim. Kendimize güvendiğimiz zaman başaramayacağımız bir şeyin olmadığına inanıyorum” dedi.
İlk defa Kapadokya’da sıcak hava balon turuna katılan Ece Coşkun da, “Bizim için çok güzel bir sürpriz oldu. Kadınların Türkiye’de daha güçlendiğini görmek, daha çok erkeklerin mesleği olarak bilinen mesleklerde kendilerini göstermeleri bizi gururlandırdı. Çok da güzel bir yolculuk oldu. İlk defa balonla seyahat ettik. Güzel bir uçuş oldu" dedi.
Farkındalık oluşturmak için sıcak hava balonlarına '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun' pankartları asan Royal Balloon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler de, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Biz de Royal Balloon olarak bir farkındalık oluşturmak istedik. İnanıyoruz ki toplumsal eşitlik bir insan hakkıdır tartışılmaz. Toplumlarda kanatlı kuşa benzer. Nasıl ki tek kanatlı kuş uçamaz ise kadınların katılımcı olmadığı toplumlarda gelişemez. Şu ana kadar Pilot Buse Hanımın pozitif ayrımcılığına şahit olduk. Katkısından ve desteğinden şu ana kadar memnunuz” ifadelerini kullandı.

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