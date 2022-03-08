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Rektör Aktekin, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Akademik Genel Kurul toplantısına katıldı

İHA

Rektör Aktekin, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Akademik Genel Kurul toplantısına katıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) MühendislikMimarlık Fakültesi (MMF) 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Genel Kurul Toplantısı, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in katılımı ve MühendislikMimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Kabalcı’nın yönetiminde gerçekleştirildi.
NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Gülşehri Salonunda gerçekleştirilen toplantıya NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Fakülte Dekanı Ersan Kabalcı, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ayşe Orhan ve Doç. Dr. Serhat Çelikten, Bölüm Başkanları, akademik ve idari personel katıldı.
Prof. Dr. Ersan Kabalcı tarafından 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen proje, yayın ve bilimsel çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunulan toplantıda, eğitimöğretim faaliyetleri, kamuüniversitesanayi iş birliği çalışmaları ve öğrenciler için kariyer geliştirmeye yönelik programlar ele alındı. Akademik kurul gündeminde, yönerge ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ile bu değişikliklerin dikkate alınmasına yönelik değerlendirmeler de yapıldı.
Kurul gündeminin tamamlanmasının ardından toplantıya katılan akademik ve idari kadın personel nezdinde tüm kadınların “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü kutlayarak konuşmasına başlayan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin öğrencilere en iyi eğitimi vermekle birlikte devletin ve toplumun üniversiteden beklentisi doğrultusunda “Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite’ olarak, şehrin ve bölgenin başta turizm ve sanayisi olmak üzere, sahip olduğu tüm değerleriyle birlikte kalkınmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Aktekin bu kapsamda, tüm birimlerde görev yapan akademik personelin nitelik ve nicelik açısından ortaya koyduğu ve koyacakları yayın, proje ve diğer tüm çalışmaların büyük önem arz ettiğine vurgu yaptı. Aktekin ayrıca üniversitede eğitim gören öğrencilerin ders dışı sosyal ve kültürel gelişimlerine büyük oranda katkıda bulunarak kendilerini zenginleştirecek sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere de büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.
Öğretim elemanlarının talep ve önerilerinin değerlendirildiği toplantı sonunda, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne ataması yapılan Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Oğuz’a teşekkür belgesini takdim eden Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, kendisine çalışma hayatında başarılar diledi.

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