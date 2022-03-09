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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'de 'Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi' hizmete girdi

İHA

Nevşehir'de 'Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi' hizmete girdi

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde 5 yataklı 2. basamak çocuk yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı.

Nevşehir Devlet Hastanesi ek binasında 5 Yataklı 2. basamak çocuk yoğun bakım ünitesi, tam teşekküllü olarak hasta kabulüne başladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları tarafından organize edilecek yoğun bakım ünitesi, yoğun bakım ihtiyacı olan 1 aylık ile18 yaş arası tüm çocuk hastalara hizmet edecek kapasite ve donanıma sahip. Solunum sıkıntısı, epileptik nöbetler, ilaç intoksikasyonları(zehirlenmeleri) ve özellikle beyin hasarı olmak üzere travma nedeniyle yoğun bakım ihtiyacı olacak tüm hastaların sevk edilmeden tedavi edilmesine olanak sağlayacak.

Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Macit Yalçın yaptığı açıklamada, “Nevşehir Devlet Hastanesi olarak ilimizde sağlık hizmetindeki tüm eksikleri tamamlama gayreti içerisindeyiz. Önemli eksikliklerimizden bir tanesi de Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi idi. Çok şükür bu ay itibari ile bu üniteyi de hizmete açmış bulunuyoruz. Amacımız acil servisten hasta sevkini en aza indirmek ve bize başvuran tüm hastalarımızın tedavisini hastanemizde sürdürmek, bu amaçla eksik olan Tıbbi cihaz ve üniteleri hastanemize kazandırmaya devam ediyoruz” dedi.

Yalçın, “Uzman hekim kadromuz da zaman zaman yaşanan eksikliklerin de giderilmesi ile acil sevkleri sıfıra yaklaştırmayı hedefliyoruz. Bu ünitenin ilimize kazandırılmasında ve işletilmesinde emeğini esirgemeyen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Nevşehir’imize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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