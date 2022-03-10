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Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´de TIR ile çarpışan kargo kamyonunun sürücüsü Ali Osman Demirkan (45) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Ürgüp ilçesi Üç Güzeller mevkisinde meydana geldi. Nevşehir istikametine seyir halinde olan Ali Osman Demirkan yönetimindeki 42 DOA 80 plakalı kargo kamyonu, karşı istikametten gelen Çetin Kılıç idaresindeki 06 BMA 85 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada kargo kamyonu sürücüsü Demirkan, yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren Demirkan'ın cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-03-10 13:59:00



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