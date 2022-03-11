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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

İHA

Nevşehir'de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; ana arterler ile birlikte tüm mahallelerde karla mücadele eden Nevşehir Belediyesi ekiplerinin, kar temizliği çalışmalarının yanı sıra buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon çalışması yaptıklarını söyledi.
Nevşehir’de yoğun kar yağışı etkisinin sürdürürken kar kalınlığı şehir merkezinde 18 santim olarak ölçüldü. Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşımda aksama yaşanmaması için Nevşehir Belediyesi günün ilk ışıkları ile birlikte karla mücadele çalışmalarına başladı. Başta ana arterler olmak üzere tüm mahallelerde kar temizliği ve tuzlama çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, yağış ve beraberindeki tipi dolayısıyla yolları açık tutabilmek için yoğun gayret gösteriyor. Sabah saatlerinde sahada belediye ekiplerinin çalışmalarını kontrol eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, vatandaşların güvenli seyahati için sahada çalışan ekiplere teşekkür etti.
Yolların kapanmaması için tüm ekiplerin görev başında olduğunu ifade eden Başkan Savran, “Ekiplerimiz sabah saat 04.30’dan beri sahadalar. Başta ana arterlerimiz olmak üzere tüm yollarımızı açık tutmak için ekiplerimiz yoğun bir çaba gösteriyor. Bu yıl gerçekten son yılların en yoğun kar yağışı ile karşı karşıya kaldık. Kuraklık tehlikesine karşı bu yağışlar çok önemliydi. O yüzden biz bunu bereket olarak görüyoruz. Bizler de yağış ile birlikte vatandaşlarımızın güvenli ulaşımı için tüm ekiplerimizi seferber ettik. Çok sayıda iş makinası ve personelimiz ile birlikte sürekli sahada olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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