Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci’den Rektör Aktekin’e ziyaret

EğitimBirSen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya’yı makamında ziyaret eden EğitimBirSen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci, üniversitede görev yapan tüm akademik ve idari personelin özlük haklarının korunması, istek ve taleplerinin karşılanmasına yönelik vermiş oldukları desteklerinden dolayı Rektör Aktekin ve yönetimine teşekkür etti. Ziyaretlerinden dolayı Şube Başkanı Çiftci’ye teşekkür eden Rektör Aktekin ise üniversite yönetimi olarak, tüm akademik ve idari personelin istek ve taleplerini kanunlar ve imkânlar doğrultusunda karşılamaya büyük önem verdiklerini ifade etti.
Ziyaret sonunda Başkan Çiftci, EğitimBirSen Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan ‘Yükseköğretime Bakış 2021: İzleme ve Değerlendirme Raporu’nu Rektör Aktekin ve Rektör Yardımcısı Şahinkaya’ya takdim etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.