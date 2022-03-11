Yolda kalanlara jandarma kucak açtı

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Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Nevşehir'in Avanos ilçesinde yolda mahsur kalan vatandaşlar, ilçe jandarma komutanlığında misafir ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Avanos ilçe sınırları içerisinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan ve yollarına devam edemeyen vatandaşlar, Avanos İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Tüm ihtiyaçları karşılanan vatandaşların yollar açılana kadar burada misafir edileceği bildirildi.

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