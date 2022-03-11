

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)NEVŞEHİRNiğde karayolunda kar yağışı sonrası buzlanan yolda TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir-Niğde karayolu Güvercinlik köyü yakınlarında meydana geldi. Beytullah Altunbaş yönetimindeki 01 ABM 16 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda aynı yönde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle minibüs yol kenarına savruldu. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Cennet Altunbaş (58), Kübra Altunbaş (27), Cennet Yekta Altunbaş (8), Halime Sultan Altunbaş (7), Mehmet Asaf Altunbaş (2) ve Zeynep Mihra (1) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Kübra Altunbaş hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazaya karışan TIR sürücüsünün olay sonrası aracıyla kaçtığı öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-03-11 21:40:06



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