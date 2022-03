İstiklal Marşı'nın kabulü çeşitli etkinliklerle kutlandı

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 101. Yılı ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü Nevşehir'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen '12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 101. Yılı ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü Programı'na katıldı. Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Vali İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Jandarma Albay İlyas Uysal, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. '“Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklal Marşı' konulu resim sergisinin açılışı ile başlayan program daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Kur’anı Kerim tilavetinin ardından programda İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat bir konuşma gerçekleştirdi. İl Müdürü Polat; “Şanlı bayrağımız ve onun istikbalini ebedileştiren ve bir manzume olan İstiklal Marşı, hiç kuşku yok ki milletimizin tarihini, bağımsız sevdasını, ülkü ve ideallerini yansıtan, nesiller boyunca yüreklerde hissedilerek coşkuyla okunan milli bir marş olmuştur. Bu duygularla Mehmet Âkif’i tanır ve İstiklal Marşı’nın ruhunu tüm benliğimizle hissedersek, ezelden beri hür yaşamış ve hür yaşayacak bir milletin fertleri olarak dünya milletler tarihinde şanlı yerimizi korumuş oluruz” diye konuştu. Günün anlam ve önemine dair hazırlanan öğretmenlerin dilinden İstiklal Marşı’nın on kıtasının okunduğu ve 'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy' konulu sinevizyon gösterimleri, öğrencilerin 'Çanakkale Şehitlerine' adlı şiir dinletisi ve Kapadokya Anadolu Lisesi öğrencilerinin 'İstiklal Marşı' konulu oratoryosu ile devam eden program sonunda 'İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma', 'Kompozisyon' ve 'Resim' yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrencilere ödüllerini Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin verdi. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, İstiklal Marşı'nın bir milletin bağımsızlık aşkının, imkânsızlıklar içerisinde gösterdiği kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesi olduğunu vurguladı. Milli şairin 101 yıl önce kaleme aldığı İstiklal Marşı ile 7'den 70'e herkese millet olma şuurunu aşıladığını, her bir mısrası ile Türk milletinin istiklal mücadelesini geleceğe taşıdığını belirten Savran, “Bu eşsiz eser Türk milletinin bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğinin tescili olmaya devam edecektir. Bu vesileyle başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için kanını döken aziz şehitlerimizi, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve ebediyete irtihal eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

