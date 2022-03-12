Otodan ses sitemi ve akü çalan 2 şahıs tutuklandı

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Nevşehir'de park halindeki otodan ses sistemi ve akü çalan hırsızlar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Kapucubaşı Mahallesi Millet Caddesi üzerinde park halinde bulunan araçtan akü ve ses sistemi çalındı. İhbar üzerine soruşturma başlatan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından hırsızlık olayına karışan şüpheliler T.Y. ve A.K. kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen T.Y. ve A.K. tutuklandı.

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