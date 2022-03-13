Refüje giren otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de kontrolden çıkan otomobilin refüje girerek, takla attığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Nevşehir-Gülşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Osman Nuri Şimşek yönetimindeki 50 AJ 699 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak refüje girdi. Ardından takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencisi Umut Can Gürel (20) hayatını kaybederken, sürücü ile yanında bulunan Yunus Enes Aktaş yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren Umut Can Gürel'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-03-13 18:51:21



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