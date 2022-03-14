Yabancı öğrenciler kahvaltıda bir araya geldi

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde okuyan yabancı öğrenciler, Nevşehir KGK temsilciliğinin düzenlediği kahvaltıda bir ara geldi.

Çeşitli ülkelerden gelerek Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde okuyan 70 öğrenci KGK'nın düzenlediği kahvaltı programına katıldı. Kahvaltı programını organize eden Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Temsilcisi Muammer Başer yaptığı açıklamada; "Dünyanın çeşitli ülkelerinden Nevşehir'e gelerek üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimize, şehrimizin misafirperverlik örneğini göstermek ve gazetecilik konusunda bilgiler vermek üzere kahvaltıda buluşmak istedik. Uluslararası Öğrenci Dernek Başkanı Faruk Kahriman ve yönetimini de kahvaltıda ağırlamaktan mutluluk duydum. Katılan öğrencilere teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.