Nevşehir'de 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir’de son bir hafta içerisinde 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre; yurda 'İllegal Giriş' yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 5 şahıs, 'Kasten Yaralama, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Türk Milletini/Cumhuriyeti/Devlet Kurum ve Organlarını Aşağılamak', 'Tehdit', 'Türk Kanununa Muhalefet' suçlarından yabancı uyruklu 1 şahıs, 'Kasten Yaralama ve 6136 SKM' suçundan işlem yapılan Afganistan uyruklu 1 şahıs, 'Genel Güvenlik TAHDIT' kodu bulunan Suriye uyruklu 1 şahıs, 'İllegal Giriş' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan işlem yapılan yabancı uyruklu 1 şahıs olmak üzere toplam 9 yabancı uyruklu şahıs Kayseri GGM'ye (Geri Gönderme Merkezi) sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.

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