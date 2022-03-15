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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayaşehir Araştırma Projeleri Yarışmasında Yarışıyor

İHA

Kayaşehir Araştırma Projeleri Yarışmasında Yarışıyor

Nevşehir Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri; Kayseri’de düzenlenen 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında hazırladıkları ‘Kayaşehir’ projesi ile Nevşehir’i temsil ediyor.
Düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın bölge finali Kayseri’de gerçekleştiriliyor. Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Niğde ve Nevşehir’den öğrencilerin katıldığı proje yarışmasında Nevşehir Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Yaşar Deva Tunç ve Sinan Ayanç Kemer hazırladıkları ‘Kayaşehir’i Hiç Böyle Gezdiniz mi?’ projeleri ile Nevşehir’i temsil ediyor. Öğrenciler hazırladıkları proje ile Nevşehir’de bulunan ve dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen Kayaşehir’i internette, çektikleri fotoğraf ve videolarla web 2.0 araçları aracılığıyla sanal bir müze olarak gezdirmeyi amaçlıyor.
Öğrencilerin Kayaşehir için hazırladıkları sanal müze http://www.vtility.net/virtualtour/CCy9H9c16m adresinden ziyaret edilebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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