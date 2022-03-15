NEVÜ Erkek Futsal Takımı 2’inci Oldu

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Erkek Futsal Takımı, Erkekler 2. Lig Futsal Müsabakalarını 2. olarak tamamladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEÜ) Erkek Futsal Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Çorum Hitit Üniversitesi’nde düzenlenen 'Erkekler 2. Lig Futsal Müsabakaları'nı 2. olarak tamamladı. NEVÜ Erkek Futsal Takımı ortaya koyduğu bu başarı sonucunda, gelecek sezon bir üst lig olan Erkekler 1. Ligde mücadele hakkı kazanmış oldu.

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