NEVÜ’de Tiyatro Şöleni Krem Karamel ile devam ediyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Trabzon Devlet Tiyatrosu bünyesinde Zeynep Kaçar’ın yazdığı ve Funda Mete’nin yönettiği 'Krem Karamel' adlı tiyatro oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) tiyatro severlerle buluşacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm Bölge Müdürlüklerince NEVÜ’de her ay düzenli olarak temsil verilmesinin karara bağlanmasının ardından 7. tiyatro gösterisi 19 Mart 2022 Cumartesi günü saat: 20:00’de 'Krem Karamel' adlı tiyatro oyunu ile devam edecek. İlgili protokol kapsamında NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda düzenli olarak sahnelenecek tiyatro etkinliği biletleri; öğrenciler için 10 TL ve tam bilet fiyatları ise 18 TL olarak belirlenirken, tiyatro severler biletlerini Devlet Tiyatroları’nın internet sitesi www.devtiyatro.gov.tr üzerinden temin edebilecek.

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