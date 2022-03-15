Nevşehir'de araçların yayalara çarpması güvenlik kamerasına yansıdı  



Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de meydana gelen iki farklı trafik kazasında otomobil ve hafif ticari aracın yayaya çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kapucubaşı Mahallesi Seyit Taşcı Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına geri manevra yapan hafif ticari araç çarptı. Çarpma anında kadını fark etmeyen sürücü, yayanın ayağının üzerinden geçti. Çevrede bulunan vatandaşların araç sürücüsüne tepki vermesinin ardından araç sürücüsü yaralı kadına yardım etti. Çevredekilerin tepki vermesiyle aracından inen sürücünün yardım ettiği kadın, kalkarak olay yerinden ayrıldı.

Avanos ilçesi Kalaba beldesinde ise, yaya geçidini kullanmak için yol kenarında bekleyen bir kadına, kavşak noktasında bir başka araç ile çarpışarak savrulan otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle kadın metrelerce savruldu. Yaşanan iki kaza güvenlik kameralarına yansıdı. İki aracında kadınlara çarpma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-03-15 18:44:12



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