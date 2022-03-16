KÜN’de 'İstiklal’den İstikbal’e semineri ilgi gördü

Kapadokya Üniversitesi Türk Dünyası Kültür Topluluğu tarafından İstiklal Marşının 101’inci yıldönümü dolayısıyla' İstiklal’den İstikbal’e konulu seminer düzenlendi.

Ürgüp’te bulunan Mustafapaşa yerleşkesi Oktay Sinanoğlu Binası Konferans Salonu’nda yapılan seminere, Kapadokya Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Gökkaplan konuşmacı olarak katıldı. Yaklaşık bir saat süren seminerde Gökkaplan, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşındakii bağımsızlık kurgusuna dikkat çekti.

Gökkaplan, “Akif’in bağımsızlık kurgusu, düşündüğümüzün de ötesinde bir seviyede. Hür yaşamış ve hür yaşıyor olmak, kendi kabına sığamayan bir özgürlüğe sahip olmak, çelik zırhlı duvarların karşısında iman ve inanç dolu göğsü ile karşı durmak Akif’in bir düşüncesi vardı. Basit manada batı ilmi ile doğu düşüncesini birleştirebilmek ya da bu sentezi görebilmek. Bu şekilde aydınlanabileceğimizi düşünüyordu. Akif’in bağımsızlık algısı zaman ve mekândan da münezzeh bir şekilde düşünülmelidir. Onun bağımsızlık algısı istikbale, yani geleceğe, gençlere dönüktür” diye konuştu.

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