NEVÜ'de “Eğitimde Değişim ve Dönüşüm” Eğitimi gerçekleştirildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVEMM)’in Eğitici Farkındalık Eğitimlerinde bu hafta Prof. Dr. Mehmet Kesim’in eğitici olarak katıldığı “Eğitimde Değişim ve Dönüşüm” konulu webinar gerçekleştirildi.

NEVÜ NEVEMM Müdür Yardımcısı Arş. Gör. M. Talha Özalp’in moderatörlüğünde çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve NEVEMM Youtube kanalı üzerinden canlı olarak da yayınlanan webinarda Prof. Dr. Mehmet Kesim, dijital ve dijitalleşme kavramlarını tanıttıktan sonra eğitimde dijitalleşme ile yaygın olan kavram hatalarına değindi.

Eğitimde dijitalleşme konusunun geçmişten günümüze geldiği nokta hakkında detaylı açıklamalar yapan Kesim, uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sıkıntıların ve konuşulan meselelerin temelindeki anlaşılmazlıklar üzerinde durdu. Yalnızca eğitimde değil hayatın tüm noktalarında dijitalleşmenin önemini vurgulayan Kesim, eğitimde doğru dijitalleşme öğretiminin yapılmasını önerdi.

Karşılıklı diyaloglar ile devam eden akademik sohbet, Prof. Dr. Mehmet Kesim’in soruları cevaplaması ve kapanış konuşması ile sonlandırıldı.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kesim’in katılımlarıyla gerçekleştirilen NEVEMM Eğitici Farkındalık Eğitimlerinin sekizincisini https://www.youtube.com/channel/UCqfqEEYrz7yfWE1oxoII6MA adresi üzerinden izleyebilirsiniz.

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