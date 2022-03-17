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30 yıllık sınır davaları sona eriyor 40 köyde yeniden kadastro çalışması yapılıyor

İHA

30 yıllık sınır davaları sona eriyor 40 köyde yeniden kadastro çalışması yapılıyor

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı dağ köylerindeki tapularda yaşanan sınır uyuşmazlıkları olarak tabir edilen 'Keli Davaları' sona eriyor.
1988 yılında yapılan kadastro çalışmaları sonrasında tapu ile kadastro ölçümleri bir birini tutmayınca yaklaşık 40 köyde yaşayan vatandaşlar mağdur oldu. Köylerdeki tapularda yaşanan kaymalar nedeniyle onlarca vatandaş haklarını aramak iç in mahkemelere müracaat etti. Mahkemeler de tapu ile kadastro uyuşmazlığı nedeniyle karar vermekte zorlandı. Nevşehir Kadastro Müdürlüğü sorunun çözülebilmesi için Gülşehir ilçesine bağlı yaklaşık 40 köyde yeniden Kadastro çalışması yapmaya başladı. Yapılan çalışmalar sonrasında 40 köydeki tapularda yaşanan kaymalar da düzeltiliyor. Nevşehir Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisi Alper Aytekin yaptığı açıklamada; "Gülşehir ilçesinde bulunan 84 bin parselde ve 40 birim köyde kadastro çalışmalarına başladık. Çalışmalar bir program çerçevesinde devam etmekte. Üçüncü grup diye planladığımız dağ köyleri tarafında ölçü çalışmaları bitti. Şuan Civelek köyünde yersel ölçü çalışmaları devam ediyor. Bu köyde ilk kadastro çalışmaları 1988 yılında yapılmış. Şuan bu çalışmalarda meydana gelen kayıklıklar ve noksanlıklar ortadan kaldırılacak. Vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışma yürütmekteyiz. Bu yılın sonuna kadar da çalışmaların tamamlanacağını planlıyoruz” dedi. Civelek Köyü Muhtarı Ömer Kara’da yaptığı açıklamada; “Köyümüzde kayıklıklar vardı. Bu hatalardan dolayı birçok vatandaş mağdur oldu. Köyümüzde 'Keli davası' diye birçok olay çıktı. Bunların düzeltilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Köylümüze hayırlı olsun. Bu sorun 1988 yılından beri devam eden bir sorundu. Son yıllarda üç vatandaşımız da bu davalardan mağdur oldu. Davalar kayıklıktan dolayı keli (Tarla Sınırı) davalarıydı. Vatandaşlar bir birini şikayet ederek birçok haksızlıklar ortaya çıktı” şeklinde konuştu.
Köyde yaşayan Zamir Ekici de kendisinin geçmiş dönemde yapılan kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak çalıştığını ifade etti. Ekici; “O tarihte yapılan çalışmalarda kaymalar çok fazlaydı. Bunun düzeltilmesi için köye tekrar kadastro çalışması geldi. Şu anda kaymalar düzeltiliyor” dedi.

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